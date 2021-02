Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a amanat, marți, pentru a treia oara luarea unei prime decizii in dosarul in care sunt judecate pentru fapte de mare corupție fiica fostului președinte al Romaniei, Ioana Basescu și fostul ministrul al Turismului și DEzvoltarii, Elena Udrea, dar și alte persoane. „In…

- Un procuror DNA a cerut, marti, la Curtea de Apel Bucuresti, condamnarea Elenei Udrea la 12 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita (doua fapte) si spalare a banilor (cinci fapte) in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009.…

- Curtea de Apel Bucuresti judeca vineri, cu incepere de la ora 10.00, ultimul termen pe fond in dosarul de luare de mita in care sunt vizati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, in legatura cu banii din campania electorala pentru alegerile din 2009.

