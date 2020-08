Consilierii locali focșaneni se vor intruni, astazi, in ședința extraordinara, pentru a vota un proiect de hotarare prin care persoanele aflate in nevoie sociala vor primi pachete cu maști și dezinfectant. Pe ordinea de zi a ședinței se afla un singur proiect de hotarare care se refera la „aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului […] Articolul Ca urmare a unei inițiative a primarului Cristi Misaila, pachete cu maști și dezinfectant pentru focșanenii aflați in nevoie sociala apare prima data in Monitorul de Vrancea .