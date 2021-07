Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, la alegerile generale din 2024, PNL Mureș vrea sa trimita 3 parlamentari la București. Acesta este proiectul politic anunțat astazi de Ciprian Dobre, care intenționeaza sa revina la conducerea PNL Mureș dupa alegerile județene planificate in 7 august. Fostul parlamentar, prefect și președinte…

- DNA face 16 perchezitii, miercuri dimineata, in Bucuresti si in Prahova si Ilfov, inclusiv la Sindicatul Liber Metrou dar si la locuinta presedintelui acestuia, Ion Radoi, intr-un dosar de coruptie, vizand fapte comise in perioada 2018 – 2021. Surse judiciare au precizat, ca perchezitii au loc si la…

- „Cu mine președinte al partidului vom susține doar membri PNL la primariile de sector”, este mesajul transmis de Florin Cițu liberalilor din București. „Mesaj ferm pentru colegii mei, membrii PNL din...

- Premierul Florin Citu le transmite liberalilor din Bucuresti sa voteze „intelept” pentru alegerea presedintilor de filiale PNL de sectoare. Seful Guvernului spune ca alegerea sa ca presedinte ar duce la sustinerea doar a membrilor PNL la primariile de sector.

- Primarii sectoarelor din București au trimis o scrisoare Guvernului prin care solicita sa fie incluși in PNRR. In prezent, primariile de sector nu pot accesa fonduri din program dintr-un motiv birocratic: sunt considerate sudiviziuni ale Primariei Generale și nu UAT-uri. Scrisoare comuna a…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, afirma ca in doua sectoare din Bucuresti nu s-a facut niciun demers pentru desfiintarea spatiilor comerciale construite ilegal la metrou, el sustinand ca asteapta ca edilii celor doua sectoare sa emita autorizatiile de desfiintare si sa le puna in aplicare.…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat ca a demarat verificari la toate primariile din București, dar și la firmele de salubritate, in problema ridicarii gunoaielor. Decizia vine dupa scandalul dintre primarul sectorului 1, Clotilde Armand, și societatea care ridica gunoiul pe raza sectorului. Șeful Garzii…

- Peste un sfert dintre soferii care circula prin Bucuresti cauta zilnic un loc de parcare in centrul orasului si pierd, in medie, 10-20 minute pana il gasesc. Conform yeParking, Sectoarele 1 si 4 sunt cele mai solicitate de soferi, cu o pondere de 17% din total. Pe locurile urmatoare se claseaza sectorul…