Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep revine intr-o finala pentru prima data dupa succesul de la Wimbledon 2019: la Dubai, constanteanca infrunta o tanara adversara aflata deja la al patrulea meci cu trofeul pe masa in acest sezon - Elena Rybakina. Meciul este in direct pe Digi Sport 1 si in format LIVE TEXT pe www.adevarul.ro.

- Simona Halep era favorita doi si urma sa joace direct in turul secund, cu castigatoarea meciului Anett Kontaveit (Estonia, 24 WTA) – Anastasija Sevastova (Letonia, 41 WTA). Locul Simonei Halep pe tablou a fost luat de favorita 9, sportiva din Belarus Arina Sabalenka. loading...

- Simona Halep, locul 2 WTA in acest moment, revine pe teren in Turneul de la Dubai, ce se va desfașura in perioada 17 februarie – 29 februarie. Dupa semi-finala pierduta in Australia și dupa micile probleme de sanatate, Simona este decisa sa ajunga cat mai sus in turnelul din Dubai. Cine transmite la…

- Simona Halep si-a aflat traseul virtual spre un posibil al doilea titlu al carierei la Dubai. Tragerea la sorti a tabloului principal a avut loc sambata dimineata si a generat un meci tare pentru belgianca Kim Clijsters, aflata la prima sa aparitie in competitie dupa o pauza de mai bine de sapte ani.

- Chiar daca nu a facut parte din echipa Romaniei de Fed Cup pentru meciul cu Rusia, Simona Halep nu a stat degeaba. Constanteanca trage tare la antrenamente, fiind atent supravegheata de antrenorul sau, australianul Darren Cahill, pentru a face o figura frumoasa saptamana viitoare, atunci cand va lua…

- Simona Halep va juca la Roland Garros pe Philippe Chatrier, arena principala a complexului parizian care a fost refacuta și acoperita. Roland Garros e al doilea Grand Slam al anului. Turneul parizian se disputa de multa ori pe vreme instabila, așa ca organizatorii au adus modificari arenei Philippe…

- Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, a debutat in aceasta dimineața. Ediția din 2020 propune cateva teme interesante de discuție, de la Simona Halep și șansele ei la trofeu, pana la problemele climatice din Australia și batalia in trei Nadal-Djokovic-Federer. Mai jos sunt cele mai…

- Simona Halep se afla, in aceste zile, in Australia, la Adelaide, acolo unde va participa la turneul WTA gazduit de orasul de la Antipozi. Constanteanca se antreneaza alaturi de tehnicianul sau, australianul Darren Cahill, si are de gand sa ajunga pana in fazele superioare ale competitiei. Turneul din…