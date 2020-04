Stiri pe aceeasi tema

- UBB a transmis un comunicat de presa in care arata ca programul pe care il propune vine in sprijinul copiilor și al adolescenților in perioada pandemiei. Desenele animate pot fi vizionate accesand link-ul https://retman.ro/?page_id=14 și sunt gandite ca sa promoveze, prin psihoeducație, gandirea raționala…

- Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca anunța ca pune la dispoziție gratuit desene animate terapeutice, in perioada epidemiei de coronavirus. Desenele animate pot fi vizionate accesand link-ul https://retman.ro/?page_id=14.

- POST DIGITAL si VIRTUAL!…Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a oficiat, la Catedrala Episcopala din Husi, „Vecernia Iertarii”, duminica 1 martie. La final, Preasfintitul Ignatie i-a indemnat pe cei prezenti sa isi asume, macar in prima saptamana a Postului, postul digital, renuntarea la tot ce inseamna…

- De curand, in seara zilei de 25 februarie 2020, a fost vernisata expoziția organizata de Revista de Cultura Tribuna, intitulata Lumea ca alegorie și mit, a artistului din Germania, Michael Lassel. Considerat la ora actuala cel mai important pictor trompe lˈ oeil contemporan, artistul expune pentru…

- Situația din Italia, acolo unde coronavirusul a facut deja 7 victime, iar peste 230 de persoane sunt confirmate ca fiind infectate, ingrijoreaza pe toata lumea.Cristina Naum (34 de ani), fosta colega de echipa la LPS CSȘ Constanța cu jucatoarea de tenis de masa Eliza Samara, locuiește și antreneaza…

- Faimoasele personaje din desenele animate Tom si Jerry create de Hanna si Barbera au implinit 80 de ani, potrivit BBC. In anul 1940, a inceput lungul sir de aventuri ale motanului si soricelului, cu primul episod intitulat "Puss Gets the Boot", potrivit ziare.com.Personajele au fost create…

- Grupul american a anuntat, intr-un comunicat, ca a semnat un acord care ii permite acces la catalogul de 21 de filme ale Studio Ghibli, pe care le va difuza din 1 februarie in tari in care este activ, cu exceptia a trei teritorii: Statele Unite, Canada si Japonia. Un anunt care corespunde, potrivit…

- Compania Netflix, un gigant american al industriei de streaming, va putea sa difuzeze pe platforma sa online, accesibila de pe mai multe continente, capodoperele animate ale regizorului japonez Hayao Miyazaki, precum "Spirited Away", "Princess Mononoke" si "My Neighbor Totoro", informeaza AFP.…