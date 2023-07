Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii CCR vor judeca pe 26 iulie sesizarea Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la pensiile speciale și la interzicerea cumulului pensie-salariu, anunța vineri Curtea Constituționala.CCR va judeca pe 26 iulie sesizarile referitoare la neconstituționalitatea prevederilor Legii pentru…

- Au fost inregistrate 209 voturi "pentru", 27 "impotriva" si 17 abtineri. Proiectul se refera la pensiile de serviciu si speciale ale magistratilor, militarilor, diplomatilor, functionarilor parlamentari, personalului Curtii de Conturi și aeronautic. Proiectul nu prevede desfiintarea acestor pensii,…

- Consiliul Superior al Magistraturii acuza Parlamentul ca a ignorat principii constitutionale la modificarea legii pensiilor speciale, care pot genera „vadite consecinte negative la nivelul intregului sistem de justitie”. Reprezentanții magistraților arata ca forma legii care a fost votata azi este diferita…

- Pe ultima suta de metri, guvernanții au mai modificat o data proiectul legii pensiilor speciale. Astfel, cea mai recenta varianta a legii prevede impozitarea pensiilor speciale cu 15 la suta, pentru partea care depașește salariul mediu net pe economie. Pana acum, proiectul prevedea impozitarea cu 30…

- CSM susține protestul magistraților din țara: Modificarea legii pensiilor speciale lezeaza independența justiției Consiliul Superior al Magistraturii a transmis ca sustine neconditionat acțiunile de protest inițiate de de instanțele și parchetele din țara. CSM susține ca modificarea legii pensiilor…

- Proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale intra maine in dezbaterea comisiei de specialitate din Camera Deputatilor. Proiectul este un obiectiv al partidelor din arcul guvernamental, PSD-PNL, si un jalon important in Planul National de Redresare si Rezilienta, de care depinde alocarea de…

- Uniunea Salvați Romania (USR) Mureș a organizat joi dupa-masa, 15 iunie, un protest in fața Palatului Administrativ din Targu Mureș impotriva pensiilor speciale. "Romania ramane in momentul de fața fara autostrazi, fara fonduri europene și fara dezvoltare. In schimb ramanem cu pensii speciale, ramanem…

- Presedintele Klaus Iohannis nu crede ca Romania risca sa piarda banii din PNRR din cauza intarzierii reformei pensiilor speciale, acesta afirmand ca este „de ințeles” ca intr-o coaliție de trei partide lucrurile se mișca mai lent.