- Peste sapte francezi din zece sustin noile restrictii impotriva covid-19 anuntate miercuri de catre Emmanuel Macron, dar 46% dintre ei nu intentioneaza sa le respecte scrupulos, arata o ancheta Odoxa-Backbone Consulting realizata pentru Le Figaro si France Info. Emmanuel Macron le-a cerut…

- Sefa extremei-drepte din Franta, Marine Le Pen, a confirmat plecarea de la conducerea partidului Adunarea Nationala (RN, fostul Front National), care ar putea avea loc dupa incheierea verii, in vederea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP. Citește și: Marcel…

- In saptamana 22 - 28 martie, 41,5% din cazurile de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti si in judetele Ilfov, Cluj, Timis si Constanta, informeaza joi Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 27% dintre decese au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Maladia COVID-19 a reprezentat cea de-a treia cauza de deces in Statele Unite in anul 2020, fiind depasita doar de bolile cardiovasculare si de cancer, potrivit datelor provizorii comunicate de autoritatile sanitare americane, informeaza AFP. Noul coronavirus a provocat o crestere cu peste…

- Pentru a doua oara in doua saptamani, politia greaca a aplicat amenzi dupa ce a oprit o petrecere organizata de zeci de studenti din cadrul programului de schimb Erasmus in orasul Salonic (nord), pentru incalcarea regulilor impotriva COVID-19, relateaza miercuri DPA. De aceasta data, 52 de…

- Franta deblocheaza 500.000 de euro pentru a ajuta Muzeul "Sursock" din Beirut, suma care va finanta restaurarea unei parti din vitraliile fatadei, pulverizata de explozia din portul capitalei libaneze, precum si reabilitarea primului etaj al cladirii, scrie Le Figaro. Muzeul de Arta Moderna…

- Clubul Juventus Torino a anuntat, joi, ca Leonardo Bonucci a fost testat pozitiv cu coronavirus la revenirea de la nationala Italiei. “Leonardo Bonucci a fost supus unui test de diagnostic molecular pentru Covid-19, care a avut rezultat pozitiv. Jucatorul este deja in izolare la domiciliu”,…

- Marcel Ciolacu: „ Retrageți masurile aberante, testați pentru normalitate! Renunțați la restricțiile fara logica, precum inchiderea magazinelor la ora 18.00! Aceasta este condiția obligatorie pentru orice dialog cu Guvernul despre preluarea controlului pandemiei. Fiindca noi avem soluții eficiente,…