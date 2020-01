Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din orasul Flamanzi (Botosani), a sunat disperat la 112 si a anuntat ca are nevoie de ajutor pentru ca inima i se opreste daca nu alearga continuu. Totul s-a intamplat in urma cu cateva zile, in orasul Flamanzi, acolo unde barbatul locuieste. Aflat sub influenta bauturilor…

- Șase persoane au fost ranite, duminica, dupa un accident intre un microbuz și doua mașini, pe DN 29D, in zona satului Silișcani din comuna Gorbanești, din județul Botoșani. Dupa impact, o mașina a luat foc.Din primele date, in urma impactului, 6 persoane au fost ranite, a spus un oficial ISU…

- De la votare direct la spital! Un barbat in varsta de 80 de ani a ajuns de urgenta la spital, dupa ce i s-a facut rau in interiorul unei sectii de votare din comuna prahoveana Magurele. Incidentul s-a petrecut la sectia 467. Venit sa voteze, in jurul orei 16.30, batranul a inceput sa aiba…

- Alerta intr-o școala din Dorohoi, județul Botoșani, dupa ce un elev s-a ranit in timpul orelor, incercand sa escaladeze un zid pe un burlan. Incidentul a avut loc, luni dupa-amiaza, la școala nr. 7 din Dorohoi. Conform reprezentanților unitații de invațamant, in timpul unei ore, baiatul s-a invoit,…