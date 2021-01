Ca să iasă cu plus, mai întâi trebuie minus Nicoleta Dumitrescu Incercand sa gaseasca, deocamdata pe hartie, resursele necesare pentru a fi conturat bugetul de stat pe anul in curs, premierul Citu face calcule. Iar ca sa-i iasa cu plus, mai intai a anuntat ca va incepe cu minusurile, respectiv cu taierile. Prima analiza – sporurile bugetarilor! Era și cazul sa se faca o astfel de verificare, pentru a se vedea daca sunt justificate sau nu plusurile lefurilor acelora care lucreaza in sectorul public, avand in vedere faptul ca, in ultimii ani, majorarile au fost mai mult decat generoase. Cat privește sporurile, mai lipsea cel acordat pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

