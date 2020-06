Stiri pe aceeasi tema

- Studiul de seroprevalenta prin care se va stabili gradul de raspandire a infectiei SARS-CoV- 2 in populatia Romaniei se va desfasura in perioada iunie-septembrie, fiind coordonat tehnic de Institutul National de Sanatate Publica. Studiul se va face pe seruri reziduale, colectate de la persoane din…

- RESITA – Desi nu este obligatoriu sa mearga la scoala, peste 95 la suta dintre elevii caraseni din anii terminali si-au exprimat dorinta de a participa la cursurile de pregatire! Incepand de marti, 2 iunie si pana in data de 12 iunie, elevii care vor sustine Evaluarea Nationala si cei care vor da Bacalaureatul…

- insa 70% dintre parinti spun ca isi vor trimite copiii sa dea Bacalaureatul si Evaluarea Nationala Mai putin de o treime dintre copiii din programele World Vision Romania vor merge la scoala in perioada 2 - 12 iunie, la pregatirea pentru examenele nationale. Cu toate acestea, conform informatiilor oferite…

- Ordinul comun elaborat de Ministerul Sanatații și de Ministerul de interne, care prevede condițiile și excepțiile pentru purtarea maștii de protecție nu a fost publicat nici la aceasta ora in Monitorul Oficial, la aproape 48 de ore de la anunțul facut de ... The post Cearta in Guvern pe regulile pentru…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat joi seara ca s-a aprobat OUG-ul privind acordarea gratuita de maști catre persoanele defavorizate. Se vor acorda 50 de maști de persoana pentru o perioada de doua luni. ”In urma modificarii in Parlament a hotararii de guvern privind starea de alerta, am adoptat…

- Producatorul de alumina Alum Tulcea, din Grupul Alro, a anuntat marti ca doneaza 100.000 lei Spitalului Judetean Tulcea, pentru a contribui la lupta comunitatii locale impotriva Covid-19 si, in plus, a pregatit un dezinfectant lichid pentru maini pe baza ghidului pentru productia locala stabilit…

- El a fost intrebat daca Ministerul Sanatatii si Guvernul isi asuma aceasta testare pentru Bucuresti, raspunsul sau fiind ca nu, insa a subliniat ca ministerul va trebui sa isi dea un acord cu privire la acest proiect."Nu, in acest moment in Bucuresti este un studiu, in pregatire, intre 'Matei Bals'…

- Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a prezentat, pe Facebook, un referat al Ministerului Sanatații, Direcția Generala de Asistența Medicala și Sanatate Publica, prin care se arata ca Executivul Orban știa inca din luna ianuarie de pericolul epidemiei de coronavirus. Astfel, social-democratul a adaugat…