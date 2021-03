Ca pentru un hotel de cinci stele: Unde se află cea mai „dotată” toaletă publică din România E o toaleta de lux, are lift, pavele de granit și vase de inox cu senzori și e deschisa de la 8 dimineața la 8 seara… Cea mai scumpa toaleta publica din Romania se afla la Pitești. 400.000 de euro a costat și a fost construita chiar langa Muzeul de Arta, care sta sa se darame. Nu se știe ce se intampla daca te afli in toaleta la 8 seara, cand se termina programul…Unii piteșteni sunt revoltați, alții sunt mulțumiți, potrivit b1.ro. Cristian Gentea, primar de patru luni in Pitești, a declarat ca aceasta toaleta a fost dorita și bugetata de fostul edil. „Deocamdata avem doar cea mai SMART toaleta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

