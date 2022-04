Ca-n vremurile lui Stalin. O profesoară a fost arestată pentru comentarii anti-război. Chiar elevii au reclamat-o Conflictul a pornit de la revolta elevilor ca o excursie sportiva planificata in Cehia a fost anulata, iar profesoara le-a spus ca decizia este corecta și ca astfel de restricții vor continua pana cand Rusia „va incepe sa se comporte intr-un mod civilizat”, potrivit BBC, care citeaza portalul lituanian Meduza.Adolescenții au inregistrat discuția și aceasta a ajuns la autoritați. Femeia in varsta de 55 de ani a comparat țara cu Coreea de Nord și „a exprimat o viziune asupra razboiului din Ucraina diferita de cea oficiala”, a precizat Meduza.Profesoara risca o amenda de pana la 60.000 de dolari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

