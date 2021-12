Ca-n România: La centrele de vaccinare e gol, dar la voucherele pentru vaccinare e coadă Imagini incredibile la Braila, miercuri dimineața. Zeci de oameni stau la coada pentru a-și ridica voucherele pentru ca s-au vaccinat, iar la centrele de vaccinare nu e niciun doritor. Zecile de oameni stau cu orele la coada, pentru a-și primi bonurile de 100 lei, care ar fi trebuit sa vina de acum 3 luni. Autoritațile […] The post Ca-n Romania: La centrele de vaccinare e gol, dar la voucherele pentru vaccinare e coada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

