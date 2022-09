Ca-n filmele de comedie! Trei mașini de poliție nu au putut să prrindă o căruță. Totul s-a întâmplat în București In imagini publicate de martori se observa cum polițiștii locali par a fi depașiți de situație și nu reușesc sub nicio forma sa il opreasca pe barbatul care mana calul. Nici semnalele acustice și luminoase pornite nu au fost prea convingatoare.Pana sa fie gasita o strategie, caruțașul și-a faut loc de mai multe ori pe drum și a ajuns in fața lor.Deși traficul era aglomerat, barbatul a reușit sa scape și de poliție și de amenda usturatoare.Videoclipurile postate au facut mii de vizualizari, iar internauții nu au ratat ocazia sa comenteze pe baza acestora. Un mesaj a venit chiar din partea Primariei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

