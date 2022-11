Ca-n filmele de acțiune. Un tânăr șofer de 25 de ani a fost oprit doar cu gloanțele de către polițiști Un tanar de 25 de ani a fost urmarit de polițiști prin doua județe, dupa ce a refuzat sa opreasca mașina pentru un control de rutina. Intr-un final, organele de ordine au reușit sa il opreasca pe acesta doar cu focuri de arma. Polițiștii au tras cu armele in aer, dar urmarirea ca-n filme nu s-a terminat pana cand aceștia nu au țintit in roțile mașinii fugarului. Un tanar de 25 de ani din judetul Vrancea care nu a oprit la semnalele agentilor de circulatie a fost urmarit de masinile politiei, care insa nu l-au putut prinde. Pentru oprirea soferului fugar a fost folosit si armamentul din dotare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Vrancea care nu a oprit la semnalele agentilor de circulatie a fost urmarit de masinile politiei, care nu l-au putut prinde desi politistii au tras in pneurile autoturismului. Soferul a fost gasit ulterior pe raza judetului Galati, iar anchetatorii au descoperit ca nu avea permis…

- Un tanar de 25 de ani din judetul Vrancea care nu a oprit la semnalele agentilor de circulatie a fost urmarit de masinile politiei, care insa nu l-au putut prinde. Pentru oprirea soferului fugar a fost folosit si armamentul din dotare, iar politistii au tras in pneurile autoturismului. Soferul a fost…

- In data de 2 noiembrie a.c., in jurul orei 10.00, cu ocazia activitaților specifice de control in trafic desfașurate, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au efectuat un semnal de oprire pentru un autovehicul, care circula pe raza comunei Homocea, insa conducatorul auto nu a oprit, avariind totodata…

- In data de 2 noiembrie a.c., in jurul orei 10.00, cu ocazia activitaților specifice de control in trafic desfașurate, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au efectuat un semnal de oprire pentru un autovehicul, care circula pe raza comunei Homocea, insa conducatorul auto nu a oprit, avariind totodata…

- In data de 2 noiembrie a.c., in jurul orei 10.00, cu ocazia activitaților specifice de control in trafic desfașurate, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au efectuat un semnal de oprire pentru un autovehicul, care circula pe raza comunei Homocea, insa conducatorul auto nu a oprit, avariind totodata…

- Ieri, ora 20:30, polițiștii Serviciului Rutier au depistat, pe DN 2D, in comuna Vidra, un autoturism, condus de catre un barbat, de 23 ani, din localitate, iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca acesta nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In…

- Polițiștii rutieri clujeni, sub coordonarea Serviciului Rutier, au demarat in aceasta dimineața o acțiune ampla de verificare a legalitații transportului de persoane. Verificarile au fost desfașurate la nivelul intregului judet, in intervalul orar 06.00-10.00, participand și reprezentanți ISCTR, urmarindu-se…

- In data de 22 august, la ora 12:34, polițiștii Servicului Rutier Salaj au identificat in trafic, pe Drumul Național 1H, in localitatea Nușfalau, un autoturism al carui conducator auto nu poseda permis de conducere. Polițiștii i-au facut acestuia semnal regulamentar de oprire, insa șoferul, un barbat…