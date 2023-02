Stiri pe aceeasi tema

- Doi consilieri PSD, managerul Spitalului Municipal Husi si un regizlor de la Teatrul Nottara s-au luat la bataie intr-un bar. Altercatia ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, ameninta acum ca ii exclude din partid si le recomanda "sa se lase de acest…

- Doi consilieri PSD, managerul Spitalului Municipal Huși și un regizlor de la Teatrul Nottara s-au luat la bataie intr-un bar. Altercația ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, amenința acum ca ii exclude din partid și le recomanda ”sa se lase de acest…

- A fost deschis un dosar penal in Vaslui, dupa ce consilierul judetean PSD Bogdan Popa, manager al Spitalului municipal „Dimitrie Castroian” din Husi, a reclamat la numarul de urgenta 112 faptul ca ar fi fost agresat de un coleg de partid, consilierul local Claudiu Romila, regizor la Teatrul Nottara…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Husi au deschis un dosar penal dupa ce consilierul judetean PSD Bogdan Popa, manager al Spitalului municipal „Dimitrie Castroian” din Husi, a reclamat la numarul de urgenta 112 faptul ca ar fi fost agresat de un coleg de partid, consilierul local Claudiu Romila,…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Husi au deschis un dosar penal dupa ce consilierul judetean PSD Bogdan Popa, manager al Spitalului municipal "Dimitrie Castroian" din Husi, a reclamat la numarul de urgenta 112 faptul ca ar fi fost agresat de un coleg de partid, consilierul local Claudiu Romila,…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a dat asigurari, vineri la Vaslui, ca la sfarsitul lunii mai presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi numit premier, afirmand ca in caz contrar in Romania vor avea loc alegeri anticipate. Stanescu a participat la Conferinta Judeteana a PSD Vaslui, in cadrul careia…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o noua avertizare nowcasting cod galben de ceața și polei, valabila in șapte județe din Moldova. Aeroportul din Suceava a fost afectat. Avertizarea cod galben de ceața și polei este valabila pana la ora 18:00, in judetele Botosani, Iasi,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca cel mai bine pentru București este ca Nicusor Dan sa iși dea demisia din funcția de primar general, motivand ca acesta ca nu are capacitatea de a conduce administrativ capitala Romaniei, informeaza news.ro . „Tu te interesezi de caldura bucurestenilor pe…