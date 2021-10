Ca la noi la nimeni! Licitația pentru reabilitarea căii ferate Timișoara – Caransebeș e suspendată din cauza unei presupuse incompetențe Cele doua licitații pentru reabilitarea celor doua tronsoane ale caii ferate Timișoara – Caransebeș sunt in acest moment suspendate, in urma solicitarii depuse de una dintre firmele participante la licitația de pe SEAP, care acuza funcționarii CFR ca ar fi schimbat condițiile procedurii printr-o serie de precizari care schimba condițiile din caietul de sarcini. In ... The post Ca la noi la nimeni! Licitația pentru reabilitarea caii ferate Timișoara – Caransebeș e suspendata din cauza unei presupuse incompetențe appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

