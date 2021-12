Ca la noi, la nimeni! Drifturi cu căruța în centrul unui oraș din Botoșani VIDEO Imagini incredibile surprinse in centru unui oraș din județul Botoșani. Un tanar face “drifturi” cu o caruța. Imaginile aparute in mediul online arata o caruța, trasa de un cal, in centrul orașului Ștefanești, chiar in intersecția din fața primariei. Cel care manuiește hamurile reușește sa struneasca atat de mult calul, incat caruța aluneca pe carosabilul umed, realizand drifturi ce ar concura cu un șofer profesionist in astfel de manevre. De altfel, cațiva comentatori online chiar au precizat ca tanarul cu un cal putere ar putea sa dea lecții celor cu 2-300 de cai putere. Alte persoane care au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

