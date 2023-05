Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a pacali politistii din Neamt, un sofer tras pe dreapta a uzat de o neinspirata strategie. Nu i-a fost de niciun folos, are o acuzatie penala, oamenii legii constatand ca cel in culpa mai avea si alte abateri. Pe 7 mai 2023, in jurul orei 02.00, cadrele de la Serviciul Ruter au oprit un autoturism,…

- HOȚ DE PEȘTE… Polițiștii de frontiera galațeni au depistat un barbat care transporta 50 de kilograme de pește furat dintr-un complex piscicol din județul Galați. In data de 04 mai a.c., in jurul orei 15.30, polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Oancea – I.T.P.F. Iași, aflați…

- UPDATE: DESCOPERIT… Nimeni nu-și explica ce s-a intamplat cu Costica Timofte, batranul de 72 de ani din Șerbotești disparut de mai bine de o zi, a fost gasit. Polițiștii l-au descoperit pe marginea DN24, in drum spre Iași, pe raza localitații Coropceni. Oamenii se intreaba acum ce a fost in mintea consateanului…

- MOTOCICLETA DISPARUTA… Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera, o motocicleta marca Yamaha, care figura in bazele de date ca fiind furata din Italia. Frumusetea de motocileta a fost retinuta pentru continuarea cercetarilor. In Punctul…

- CAPTURA SCUMPA!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat la controlul de frontiera și au indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Citroen Jumpy, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Belgia. Captura a fost facuta la Punctul…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier grav in Copou, municipiul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, a fost implicata o motocicleta și pare a fi o autoaccidentare. La fața locului s-au deplasat polițiștii ieșeni care fac masuratori in aceste momente…https://www.bzi.ro/accident-grav-de-motocicleta-in-copou-politistii-sunt-la-fata-locului-exclusiv-foto-video-4681987…

- EXCES DE ZEL… La sfarșitul lunii septembrie, anul trecut, vasluienul Marius S. a fost tras pe dreapta, in zona ICIL, de polițiștii de la Rutiera și pus sa sufle in etilotest. Aparatul a indicat o valoare de 0,04 mg/l alcool pur in aerul expirat, insa convins fiind ca in ziua respectiva nu a pus gura…

- In urma cu putin timp, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au descins la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Astfel, managerul Dan Timofte a primit o vizita neanunțata de la DIICOT! Politistii de la DIICOT fac perchezitii in toate sectiile unitații…