Sase sute de mii de lei a impartit anul acesta Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, bisericilor din judetul nostru, cu 125.000 mai mult decat in 2017. Ca in fiecare an, cei mai multi bani s-au dus catre arhiepiscopia pastorita de IPS Andrei Andreicut, prietenul sefului CJ BN, Radu Moldovan. De fapt, IPS a cerut o suma aproape dubla Consiliului Judetean, pe motiv ca are nevoie pentru amenajarea fostului liceu de muzica din municipiu, pe care l-a transformat intr-un centru social-educational. Restul cultelor au primit sume modice, cei mai putini bani, 1.250 lei, fiind repartizati Bisericii Evanghelice…