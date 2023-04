Ca în Evul mediu! Un sfert din drumurile patriei sunt de pământ Ceva mai bine de un sfert din drumurile patriei sunt pietruite și de pamant. 41,1% din lungimea drumurilor cu imbracaminti usoare rutiere aveau durata de serviciu depasita. La 31.XII.2022, lungimea drumurilor publice totaliza 86.336 km, din care 17.582 km (20,4%) drumuri nationale, 35.132 km (40,7%) drumuri judetene și 33622 km (38,9%) drumuri comunale, releva datele prezentate de Institutul Național de Statistica. Din punctul de vedere al tipului de acoperamant, structura retelei de drumuri publice inregistra: 48,2% (41653 km) drumuri modernizate (in proportie de 94,1% drumuri modernizate cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

