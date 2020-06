Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au efectuat un numar de doua perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a localitatii Bozanta Mica, judetul Maramures, intr-o cauza vizand…

- Victmele erau uneori rapite din gari si tinute in conditii improprii, in incaperi incuiate cu lacat. Pentru a fi determinate sa munceasca, victimele erau suspuse abuzului fizic si psihic, li s-au confiscat actele si telefoanele mobile, nefiindu-le permisa interactiunea cu alte persoane. "La data de…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Maramures au efectuat doua perchezitii domiciliare in localitatea Bozanta Mica, la persoane dintr-un grup infractional organizat specializat…

- Membrii unei familii din Maramureș sunt acuzați ca rapeau barbați cu handicap psihic ori fara adapost pe care ii duceau și ii exploatau, prin batai sau infometare, la munci agricole. Polițiștii și...

- La data de 04.06.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramures impreuna cu ofițeri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures au efectuat doua perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a localitații Bozanta Mica, județul Maramureș, intr-o…

- Ieri, 18 mai, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Satu Mare, au efectuat doua percheziții domiciliare intr-un dosar de trafic de droguri de risc. Astfel, de la doua locuințe, aparținand unui barbat, de 33 de ani, din…

- Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) a efectuat percheziții, astazi, in mai multe locații din municipiul Dej. ”BCCO face percheziții la Cluj, Dej si Valcea”, ne-au confirmat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj. In urma perchezițiilor efectuate in municipiul…