c: Suntem mai bine pregătiţi decât am fost oricând

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, luni seara, ca, in contextul scaderii tepmeraturilor si ninsorilor, nu se asteapta la probleme in alimentarea cu gaz si apoa, intrucat ”suntem mai bine pregatiti decat am fost oricand”.