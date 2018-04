Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de oameni au fost uciși și alți 30 raniți la o nunta din Yemen, in urma unui raid al coaliției conduse de Arabia Saudita, scrie realitatea.net.Un raid aerian al coaliției conduse de Arabia Saudita s-a soldat cu cel puțin de 20 de morți și zeci de raniți.

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie realitatea.net.

- Fortele de aparare antiaeriana ale Arabiei Saudite au interceptat miercuri o racheta balistica trasa catre capitala Riad de rebelii houthi din Yemen, a declarat un purtator de cuvant al coalitiei, precizand ca alte doua rachete si doua drone au fost neutralizate in sudul tarii, relateaza AFP.…

- Salva de sapte rachete trase de catre rebelii houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite ''poate constitui o crima de razboi'', a estimat luni organizatia neguvernamentala Amnesty International, relateaza AFP. ''Lansarea de atacuri fara discriminare este interzisa de catre dreptul…

- Aproximativ 75% din cetatenii francezi vor ca presedintele Emmanuel Macron sa opreasca exportul de arme in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, care sunt implicate in razboiul din Yemen, arata un sondaj publicat luni de institutul YouGov, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- SUA au amenintat ca vor lua masuri unilaterale impotriva Iranului dupa ce Rusia si-a folosit dreptul de veto in cadrul Consiliului de Securitate al ONU pentru a anula tentativele Occidentului de a condamna Teheranul pentru ca armele sale au ajuns pe mainile grupului Houthi din Yemen, scrie Reuters."Daca…

- Dupa doar cateva ore, tot dintr-o sursa de la Ramallah, aceeasi agentie a anuntat ca Abbas a fost externat, se simte bine si va reveni in Cisiordania vineri.Mahmoud Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate al ONU, la New York. De atunci, agentia…