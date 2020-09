ByteDance (TikTok) va investi în următorii trei ani miliarde de dolari în Singapore (Reuters) Compania chineza ByteDance, care detine populara aplicatie video TikTok, intentioneaza sa investeasca miliarde de dolari si sa recruteze angajati in Singapore in urmatorii trei ani, au declarat vineri, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, relateaza agerpres. Compania vrea sa infiinteze un nou centru de date in Singapore si a accelerat achizitionarea de servere pentru servicii de cloud-computing in orasul-stat, pentru a recupera datele din SUA in situatii de urgenta, sustin sursele.



Separat, alte surse au informat ca TikTok a mutat o parte dintre ingineri din…



