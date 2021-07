Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti – BET a inchis ziua de marti peste pragul psihologic de 12.000 de puncte, pentru prima data in istorie, acesta situandu-se la 12.006,24 puncte. ‘De la inceputul anului, BET este pe plus cu peste 22%, iar pentru ultimele 12 luni, castigul este de aproape 42%. Daca ne uitam la BET-TR, care reflecta si dividendele distribuite de companiile din BET, atunci cresterea din acest an este de aproape 27%, iar pentru ultimele 12 luni, de aproape 50%‘, au scris reprezentantii BVB pe pagina de Facebook a institutiei. Indicele BET avea, la inchiderea sesiunii…