BVB: Valoarea tranzactiilor pe segmentul principal al pietei, in crestere cu aproape 6% in aceasta saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Romgaz, Banca Transilvania si BRD au fost cele mai tranzactionate pe segmentul principal al Bursei de la Bucuresti in luna iulie, in timp ce titlurile companiilor Oltchim, Grupul Industrial Electrocontact si Carbochim conduc in topul celor mai puternice aprecieri, ...

- Aegon Romania, parte a grupului financiar internațional Aegon, raporteaza un volum al primelor brute subscrise in 2017 de peste 110,8 milioane lei, in creștere cu 10,6% fața de anul 2016, cand volumul total de prime brute subscrise a fost de 100,2 milioane lei. Valoarea totala a plasamentelor a crescut…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut cu 7,3% in perioada 23 - 27 iulie 2018, comparativ cu saptamana precedenta, pana la 134,66 milioane de lei, iar pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) s-a diminuat cu aproape 40%, conform datelor…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut cu 25% in aceasta saptamana, fata de perioada precedenta, pana la 137,72 milioane de lei, in timp ce pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) a scazut de peste 13 ori, conform datelor statistice publicate…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut, in aceasta saptamana, cu 30% fata de perioada precedenta, pana la 110,24 milioane de lei, in timp ce pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) s-a...

- Actiunile Banca Transilvania, BRD si Fondul Proprietatea au fost cele mai tranzactionate pe segmentul principal al Bursei de la Bucuresti in luna iunie, in timp ce titlurile companiilor Alro, Altur si Electroputere au inregistrat cele mai puternice aprecieri, iar Dafora, Amonil si…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut usor in perioada 18 - 22 iunie, cu doar 0,88% fata de perioada precedenta, pana la 119,94 milioane de lei, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Datoria publica a Romaniei a crescut in ianuarie-martie, fata de finalul anului trecut, cu 1,25 miliarde euro, la 34,79 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele…