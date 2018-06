Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a scazut saptamana trecuta cu 16%, fata de perioada precedenta, la 119,79 milioane de lei, pe fondul vestilor despre Pilonul II.

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut cu 16% in aceasta saptamana, fata de perioada precedenta, la 119,79 milioane de lei, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori...

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate la BVB a depasit in primul trimestru 3,7 mld. lei, in crestere cu 30% fata de acelasi trimestru al anului anterior, media zilnica fiind de 53,68 milioane lei, in crestere cu 24%. Pe piata reglementata au fost realizate tranzactii cu actiuni…

- Educatia financiara in multe tari europene incepe din scoala, iar acolo copiii sunt invatati sa gandeasca pe termen lung. In Marea Britanie, de exemplu, se invata Regula lui 20 care inseamna ca in momentul in care ne pensionam, trebuie sa avem o suma de 20 de ori mai mare decat ceea ce ne dorim in plus…

- Obligatiunile municipale in valoare de 555 milioane de lei, emise de Municipiul Bucuresti, au intrat joi la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-un anunt al operatorului pietei de capital.

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti a atins, vineri dimineata, cel mai inalt nivel din ultimele noua luni si jumatate, respectiv de 8.735 puncte, reiese din datele operatorului pietei de capital. Actiunile Electrocontact, Romcarbon si BRD cresteau cel mai mult pe piata principala…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital.

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital. In februarie,…