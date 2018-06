Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile aparute in spațiul public cu privire la Pilonul II de pensii și tensiunile din piețele externe au determinat scaderi ale indicelui principal, in luna mai, conform unor analiști, citați de Bursa de Valori București (BVB).

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut cu peste 75% in aceasta saptamana, la 209,65 milioane de lei, desi in aceasta perioada au fost doar trei sedinte de tranzactionare, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti…

- Datele publicate de Bursa de Valori București arata ca valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut cu 16%, saptamana trecuta, fata de perioada precedenta, la 119,79 milioane de lei, pe fondul scandalului privind Pilonul II de pensii, informeaza…

- Boromir Prod Buzau a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 881.740 lei, in scadere cu 76,22% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor furnizate Bursei de Valori Bucuresti.

- Transgaz (simbol TGN) a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 236,605 milioane lei, in scadere cu 26% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor furnizate marti Bursei de Valori Bucuresti.

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate la BVB a depasit in primul trimestru 3,7 mld. lei, in crestere cu 30% fata de acelasi trimestru al anului anterior, media zilnica fiind de 53,68 milioane lei, in crestere cu 24%. Pe piata reglementata au fost realizate tranzactii cu actiuni…