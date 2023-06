Stiri pe aceeasi tema

- ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), a organizat cea de-a cincea ediție – Forum by ARIR. Subiectele de maxim interes discutate au fost legate de eforturile individuale și colective ale companiilor listate la bursa și ale Bursei…

- Goldring S.A., broker de investiții la Bursa de Valori București și pe marile piețe internaționale, care ofera servicii de tranzacționare investitorilor persoane fizice și companii, anunța integrarea SmartPay in platforma sa. Prin soluția de inițiere a plaților prin Open Banking dezvoltata de Smart…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 629,79 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,30%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 52,3%, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Oferta publica initiala de vanzare de actiuni a Agricover va fi cea mai mare din Europa Centrala si de Est din 2023, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, in cadrul unei conferinte de specialitate."Suntem intr-un context, daca vorbim despre Romania, aproape…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,94 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,87-, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 109,96-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Actionarii Nuclearelectrica au aprobat distribuirea unor dividende in valoare totala de 1,28 miliarde de lei pentru anul financiar 2022, valoarea dividendului brut pe actiune fiind de 4,254 lei, informeaza compania printr-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti."In conformitate cu punctul…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 3,8% in primul trimestru luand in calcul indicele BET-TR, insa aceasta evolutie a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, arata Bursa de Valori Bucuresti (BVB).Sapte listari au avut loc in primul trimestru la Bursa, in valoare totala de 428 milioane…

- Deficitul balantei comerciale inregistrat de Romania in primele doua luni ale anului s-a redus cu 5%, situandu-se la 4,385 miliarde de euro, in scadere cu 232 milioane euro raportat la cel consemnat in perioada similara din 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date ieri…