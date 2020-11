Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a consemnat in luna septembrie tranzactii cu actiuni ale companiilor listate de peste jumatate de miliard de euro, in crestere cu peste 260% atat fata de luna august din 2020, cat si fata de septembrie anul trecut, cand a fost publicata decizia FTSE Russell privind…

- "Pietele de capital sunt in continuare sensibile la factorii de risc asociati pandemiei de coronavirus, iar luna octombrie a adus o deteriorare a sentimentului investitional la nivelul pietelor de actiuni de pe plan international, pe masura ce s-au accentuat ingrijorarile privind al doilea val al pandemiei.…

- Valoarea activelor totale, aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private, a ajuns la 30 septembrie 2020, la 72,58 miliarde de lei, in creștere cu 17,96% fața de septembrie 2019, depașind astfel pragul de 14 miliarde de euro. Aceasta evoluție a avut la baza doi factori importanți:…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a pierdut in aceasta saptamana 1,9 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,45%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 18,99%.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- ”Promovarea propriu-zisa a Romaniei la statutul de Piata Emergenta, potrivit clasificarii furnizorului global de indici FTSE Russell, a avut efecte imediate pe bursa de la Bucuresti. Incepand cu 21 septembrie, Romania a devenit Piata Emergenta si a fost inclusa in mai multi indici FTSE Russell dedicati…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat, luni, ca trecerea Romaniei la statutul de piata emergenta echivaleaza cu momentul intrarii Romaniei in Uniunea Europeana si a precizat ca de acum incolo companiile din tara noastra se pot finanta mult mai usor. Florin Citu a fost prezent, luni,…

- Valoarea totala a instrumentelor financiare pe segmentele de actiuni si venit fix listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in primele opt luni ale acestui an a ajuns la aproximativ 533 milioane in echivalent euro, a anuntat luni bursa."Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala…

