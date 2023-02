Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactii cu actiuni in valoare de peste 122 milioane de lei au fost derulate in saptamana 13 - 17 februarie la Bursa de la Bucuresti (BVB), cea mai buna zi de tranzactionare fiind joi, 16 februarie, cand rulajul a fost de 34,4 milioane lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Duminica, 29 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele caștigatoare sunt afișate mai jos. Rezultatele Loto 6/49 din 29 ianuarie 2023 Loto 6/49: Loto 5/40: Joker: 13, 10, 33, 31, 28 +20 Noroc: Noroc Plus: 4 6 3 9 1 9 Super Noroc: Report de peste…

- Joi, 26 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 22 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 29.600 de caștiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 26 ianuarie 2023:Loto…

- Duminica, 22 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 19 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 12.700 de caștiguri in valoare totala de peste 969.000 de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 22 ianuarie 2023:Loto 6/49:Loto…

- Duminica, 8 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 5 ianuarie, Loteria Romana a acordat 12.268 de caștiguri in valoare totala de peste 940.000 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 8 ianuarie 2023 Loto 6 din 49: Loto…

- Joi, 5 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de sambata, 31 decembrie, Loteria Romana a acordat 94.503 castiguri in valoare totala de peste 5,17 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 5 ianuarie…

- Libra Internet Bank continua finantarea prin bursa si listeaza a treia sa emisiune de obligatiuni, in valoare de 4,262 milioane de euro. Obligatiunile se tranzactioneaza pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier LIBRA32E. Libra Internet Bank a vandut anul acesta 8.524…

- ​CFR SA anunța ca in sudul țarii sunt in derulare lucrari de reparații linii și instalații feroviare in valoare de 255 milioane lei. Cele mai multe sunt in București, dar se vor face reparații și la Giurgiu, Constanța, Lehliu, tronsonul Predeal - Brazi, Ciulnița și Slobozia.