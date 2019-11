BVB şi partenerii din domeniul energetic şi financiar au înfiinţat compania cu rol de Contraparte Centrală Conform unui comunicat al BVB, CCP.RO va gazdui infrastructura care va permite relansarea pietei derivatelor in Romania si va asigura mecanisme noi pentru diminuarea si transferul riscurilor pentru pietele operate de BVB si OPCOM, contribuind la cresterea increderii si activitatii pe aceste piete. Primele tranzactii ar urma sa aiba loc in 16 luni de la infiintarea noii companii, scrie Agerpres. BVB este actionar majoritar cu 59,52% din actiuni, in urma unei contributii de 47,5 milioane lei (10 milioane euro), cea mai mare investitie realizata de BVB in cadrul unui singur proiect. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

