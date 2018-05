Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) arata ca valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut cu 16%, saptamana trecuta, fata de perioada precedenta, la 119,79 milioane de lei, pe fondul ...

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere sedinta de tranzactionare de luni la toti indicii principali, pe fondul scandalului privind Pilonul II de pensii. Indicele BET a inregistrat luni o scadere de 1,77%, BET-TR 1,69% si BET-FI -1,01%, din cauza principalelor actiuni listate care…

- Potrivit documentului, contributiile CAS (respectiv contributiile de asigurari sociale aferente pensiei) „sunt incasate integral la buget", cu „suspendarea contributiilor in perioada 1.07 - 31.12.2018". In prezent, din sumele CAS pentru Pilonul I (sistemul pensiilor administrate de stat) se directioneaza…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) considera ca Pilonul II de pensii private este esential pentru consolidarea dezvoltarii economice si sociale sanatoase a Romaniei, in conditiile in care evolutiile demografice pe termen mediu indica faptul ca, in urmatorii 15 ani, fiecare angajat din…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate la BVB a depasit in primul trimestru 3,7 mld. lei, in crestere cu 30% fata de acelasi trimestru al anului anterior, media zilnica fiind de 53,68 milioane lei, in crestere cu 24%. Pe piata reglementata au fost realizate tranzactii cu actiuni…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca sustine mecanismul prin care contribuabilii pot opta intre Pilonul II de pensii si Pilonul I, precizand si faptul ca pentru cei care vor sa aiba o pensie administrata privat pot opta pentru si pentru Pilonul III.

- Avertisment extrem de dur si dezvaluiri incredibile ale unui consultant fiscal. Revolutia fiscala a Guvernului ar fi produs mari pagube. Contribuția la Pilonul II de pensii pentru luna ianuarie, prima dupa revoluția fiscala, s-a redus de la 5,1% la 3,75%. Desi guvernanții ne-au asigurat ca au scazut…

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu aproape 3% intr-o singura zi la Bursa din New York, pretul pe actiune ajungand sub pragul de 170 de dolari, pe fondul controverselor privind firma de marketing politic care ar fi folosit informatii a milioane de utilizatori fara acordul lor, arata Bloomberg.