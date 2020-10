Obligatiunile societatii de inchiriere si subinchiriere a imobilelor Ready Office Rent (ROR22) vor intra marti, 13 octombrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Emisiunea cuprinde 51.882 obligatiuni garantate, denominate in lei, cu valoarea nominala de 100 lei/obligatiune. Astfel, valoarea emisiunii se ridica la aproape 5,2 milioane de lei. Obligatiunile au o dobanda fixa de 8% pe an, platibila semestrial, iar emitentul garanteaza obligatiunile cu creante viitoare pe care le are de incasat de la clientii sai.



Potrivit BVB, emisiunea…