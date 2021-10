Stiri pe aceeasi tema

- “Piata de capital din Romania a inregistrat cresteri semnificative in primele noua luni ale anului, iar companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au reusit sa obtina performante importante in raport cu alte piete dezvoltate. Aceste rezultate au fost obtinute intr-un context ambivalent: pe…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va lansa, din 11 octombrie, un indice dedicat pieței AeRO, denumit BET AeRO. Acesta are un numar variabil de constituenți, iar la momentul lansarii va include în componența sa 20 de companii, selectate pe baza de criterii cantitative: lichiditatea companiei și capitalizarea…

- Ministerul Finanțelor deruleaza o noua oferta publica pentru vanzarea de titluri de stat Fidelis pentru populație in lei și euro la Bursa de Valori București, in perioada 13 septembrie – 1 octombrie. Este a cincea oferta de titluri de stat derulata de Ministerul Finanțelor la bursa incepand din iulie…

- Adiss devine prima companie din domeniul tratarii și epurarii apei listata la Bursa de Valori București, pe piața AeRO. Compania a derulat un plasament privat de acțiuni pentru majorarea capitalului social prin care a atras peste 6,3 milioane de lei pentru consolidarea poziției de lider pe piața epurarii,…

- Capitalizarea OMV Petrom a crescut de peste 15 de ori. OMV Petrom este cea mai mare companie romaneasca de la Bursa de Valori București. In ultimii 20 de ani, acțiunea SNP a oferit investitorilor un randament mediu al dividendelor de aproximativ 6%. OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie integrata…

- „Piata de capital din Romania a inregistrat, in general, o dinamica pozitiva, dupa episoadele de volatilitate ridicata din prima jumatate a primului an pandemic, tendinta manifestata si in cazul pietelor de capital din regiune. Desi aparitia vaccinului, urmata de implementarea unor campanii extinse…

- ZebraPay, liderul local al pieței de automate de plați, cu peste 5.700 de stații de plata SelfPay la nivel național, face primul pas la Bursa de Valori București prin listarea obligațiunilor companiei. Obligațiunile ZebraPay in valoare de 3 milioane de euro, emise in cadrul unui plasament privat, vor…

- Air Claim, companie care faciliteaza din 2018 obținerea de despagubiri pentru pasagerii transportului aerian, s-a listat vineri pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei se tranzacționeaza sub simbolul bursier CLAIM, iar listarea a fost precedata de un plasament privat…