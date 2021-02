Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 66,96 milioane de lei (13,73 milioane de euro). Indicele principal BET s-a depreciat cu 1,04%, pana la 10.577,65 de puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a scazut cu 1%, in timp ce indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,85%.

In acelasi timp, indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, a incheiat sedinta in scadere cu 0,56%.



De asemenea, indicele…