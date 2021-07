Stiri pe aceeasi tema

- Guvernanta corporativa nu este un concept teoretic, ci adauga valoare oricarei companii, a afirmat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, la evenimentul de lansare a parteneriatului dintre BVB si Envisia, dedicat actorilor din piata de capital. "Guvernanta corporativa nu este un…

- Envisia - Boards of Elite si Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au lansat luni, 5 iulie, un parteneriat educational dedicat actorilor din piata de capital, "Guvernanta corporativa care creeaza valoare", conform unui comunicat al organizatiei. Programul este menit sa stimuleze competitivitatea…

- Consilier incaseaza un salariu de 9.425 lei la care se adauga „cuantum spor conditii deosebite de munca " in valoare de 1.414 de lei. Ofiter incaseaza un salariu de 13.719 lei la care se adauga „cuantum spor risc si confidentialitate" in valoare de 2.058 lei si „cuantum spor conditii deosebite de munca…

- In perioada 10.05.2021-02.06.2021, Garda Forestiera Cluj a efectuat 30 de controale ale regimului silvic, respectiv trei controale privind circulația materialului lemnos, 10 controale la instalațiile de prelucrare/depozite material lemnos, la care se adauga 17 controale in fond forestier. In urma acestor…

- In perioada pandemiei, curierii sunt cei mai caștigați. Numarul coletelor livrate a crescut semnificativ, așa ca se cauta din ce in ce mai multe persoane pentru acest job. Ce salariu are insa un curier la Fan Courier. Mai multe locuri de munca au fost scoase la concurs de catre cunoscuta firma de curierat…

- „Am discutat astazi cu reprezentantii American Chamber of Commerce in Romania (AmCham) despre initiativele legislative aflate pe agenda parlamentara care au impact asupra mediului de afaceri. Ne dorim adoptarea lor intr-o forma care sa permita desfasurarea activitatilor economice in conditii de concurenta…

- Capitalizarea de piața a criptomonedelor a depașit luni un varf istoric de 2 trilioane de dolari, potrivit datelor CoinGecko și Blockfolio. Caștigurile din ultimele cateva luni au atras atat investitori instituționali, cat și mici investitori, relateaza Reuters, citata de Mediafax.