BVB a premiat performerii anului bursier 2021 Bursa de Valori București (BVB) a acordat in cadrul ceremoniei BVB Awards, organizata joi, un numar de 17 premii pentru rezultatele obținute in 2021 de cele mai performante companii listate, companii de brokeraj, fonduri de pensii private sau de investiții, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii de retail castiga importanta la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si acest fapt este imbucurator, a declarat joi presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, mentionand ca acestia se numara printre contributorii la performanta pe care a livrat-o bursa anul trecut. Fii…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis mixt sedinta de joi, cu tranzactii in valoare de 5,531 de milioane de lei (1,12 milioane de euro), inregistrate dupa 40 de minute de la debutul operatiunilor, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in scadere cu 0,83%, din cauza tensiunilor geopolitice, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.232,87 puncte, in scadere cu 227,53 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform Agerpres.…

- Startup-ul romanesc Oves Enterprise, specializat in dezvoltare de software, va investi 1,5 milioane de euro pentru dezvoltarea de solutii, achizitii de companii si in parteneriate strategice, a anuntat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Gala BVB Awards are loc joi la Palatul CCIB Business Center, un eveniment in care sunt recunoscute public succesele inregistrate in 2021 prin premierea celor care au avut o contributie majora la dezvoltarea pietei de capital, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, cu o valoare a schimburilor de 59,417 milioane de lei (12,026 milioane de euro). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Obligatiunile INOX, in valoare de un milion de euro, intra vineri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare sub simbolul bursier INOX24E, anunta Bursa de Valori Bucuresti, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de miercuri, cu tranzactii in valoare de 5,231 de milioane de lei (1,058 milioane de euro) inregistrate dupa 30 de minute de la debutul operatiunilor, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…