- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de luni, cu tranzactii de 6 milioane de lei (1,2 milioane de euro), efectuate in primele 30 de minute dupa inceperea operatiunilor, conform agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a urcat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, cu o valoare a schimburilor de 42,152 milioane de lei (8,517 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,78%, pana la valoarea de 12,825.46 puncte, iar BET-Plus, care…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere sedinta de marti, cu tranzactii in valoare de 68,243 milioane de lei (13,793 milioane de euro). Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,56%, pana la valoarea de 12.735,36 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis pe minus sedinta de tranzactionare de joi, cu o valoare a schimburilor de 33,869 milioane de lei (6,844 milioane de euro). Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,14%, pana la valoarea de 12.727,40 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de miercuri, cu tranzactii in valoare de 84,22 milioane de lei (15,90 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,06%, pana la valoarea de 12.745,39 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, cu tranzactii in valoare de 945,16 milioane de lei (191,02 milioane de euro), efectuate in primele 30 de minute de la debutul operatiunilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis cu cresteri pe toti indicii sedinta de luni iar valoarea tranzactiilor a depasit 108,72 milioane de lei (21,97 milioane de euro). Tranzactiile cu actiuni s-au cifrat 100,77 milioane de lei. Potrivit informatiilor publicate de BVB, indicele principal…

- Tranzacțiile la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au fost de circa 216 milioane de lei, vineri. Ședința s-a incheiat cu majoritatea indicilor in urcare. Dintre acestea, 140,43 de milioane de...