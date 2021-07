Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank vine cu a doua emisiune de obligațiuni verzi la Bursa de Valori București, in valoare de peste 1,2 miliarde de lei. Este cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative in lei a unui emitent din Romania. Valoarea totala a celor doua emisiuni de obligațiuni verzi Raiffeisen Bank tranzacționate…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 2,4 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,27%, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 17%, in comparatie cu saptamana anterioara, conform agerpres. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 419,853 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,21%, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 49,22%, in comparatie cu saptamana anterioara, conform agerpres. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 2,87 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,46%, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 4,13%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 3,55 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,87%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 18,07%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a atins noi recorduri in aprilie si a depasit 120 miliarde lei, dupa o crestere de peste 20% doar in acest an. Capitalizarea companiilor romanesti de pe piata principala a BVB a depasit astfel nivelul inregistrat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 5,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,06%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 6,88%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 983 milioane de lei din capitalizare in aceasta saptamana, respectiv 0,54%. Valoarea tranzactiilor cu actiuni a marcat o crestere de 25,46%, raportat la...