- Fostul astronaut Buzz Aldrin s-a casatorit cu partenerea sa de viata, Anca Faur, chiar in ziua in care a implinit 93 de ani. Mireasa s-a nacut la Deva, in Romania, si este cu 30 de ani mai tanara. Cei doi sunt intr-o relatie de mai multi ani, potrivit news.ro. Aldrin si Anca Farul s-au casatorit intr-o…

- Faimosul astronaut Buzz Aldrin a faccut un anunt special pe pagina de socializare. Acesta anuntat ca si a unit destinele cu partenera lui romanca, intr o mica ceremonie privata in Los Angeles.Anca Faur este originara din Deva. A absolvit Facultatea de Tehnologie Chimica din cadrul Politehnicii din Timisoara,…