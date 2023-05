Stiri pe aceeasi tema

- George Simion a fost invitatul Ancai Alexandrescu la Culisele Statului Paralel pentru a-și prezenta programul de guvernare. Liderul AUR a declarat ca dorește ca Romania sa ramana in UE și NATO, insa vrea ca interesele țarii sa fie mai bine reprezentate: "Ținta pentru guvernarea AUR este sa fim la nivelul…

- Andrei Marga: Romania a fost victima unui experiment funest. Rezultatul a fost sporirea corupției și zguduirea democrațieiProfesorul Andrei Marga revine cu o noua analiza privind starea democrației in general in lume și in particular in Uniunea Europeana și mai ales in Romania. El pleaca de la abordarile…

- Romanii vor primi ajutoare in valoare de 640 de lei inainte de Paște. 250 de lei reprezinta alimentarea voucherelor de alimente, alti 390 pachete de ajutoare de la UE, care vor ajunge insa doar la 50% dintre beneficiari.Romanii care beneficiaza de programul „Sprijin pentru Romania” vor primi in avans…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki solicita Comisiei Europene sa-și foloseasca toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a limita cantitatea de cereale din Ucraina care este adusa in blocul comunitar, pe fondul furiei in creștere in randul fermierilor cu privire la efectul importurilor…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat lansarea in consultare a Ghidului solicitantului pentru Programul National pentru Reducerea Abandonului Scolar, prin care unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot obtine granturi care sa conduca la diminuarea riscului de abandon scolar. „In 2020,…

- Romania se situeaza pe poziția 14 in Uniunea Europeana in ceea ce privește inmatricularile de mașini noi in luna februarie a.c., cu un volum de 24.715 vehicule, in creștere cu aproape 38 la suta comparativ cu perioada similara din 2022. Datele ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din Romania)…

- Producatorul de carne de pui Aaylex ONE a incheiat un parteneriat strategic cu cea mai mare cooperativa agricola integrata din Romania, Cooperativa Țara Mea, cu scopul de a comercializa produse „ready to cook” și „ready to eat”. Prin acest parteneriat, cele doua companii iși propun sa faciliteze accesul…

- In perioada 19-26 martie, naționala U18, selecționer Daniel Mogoșanu, va efectua un stagiu de pregatire in Rifreddo, Italia.In aceasta perioada, Romania va intalni, in doua partide de verificare, reprezentativa similara a Italiei, informeaza Federația Romana de Fotbal.Programul meciurilor:Joi, 23 martie,…