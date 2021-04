Stiri pe aceeasi tema

- Hope and Homes for Children, alaturi de comunitatea de farmacii independente Alphega și de Banca Transilvania, lanseaza modalitatea de donații cu cardul contactless in farmaciile Alphega, in sprijinul copiilor vulnerabili pe care Fundația ii susține sa ramana alaturi de parinții lor, și departe de riscul…

- Compania de software britanica a stabilit o serie de parteneriate strategice, pro-bono, cu Organizația Umanitara CONCORDIA, Fundația Hope and Homes for Children și Asociația Magic, pentru creșterea amprentei digitale in activitațile pe care acestea le desfașoara 23 Aprilie, 2020 – Endava, compania de…

- Fundația Hope and Homes for Children și NN Romania au susținut 110 tineri care au parasit sistemul de protecție a copilului sa dezvolte abilitați pentru o viața independenta și sa se adapteze cu succes in societate. Prin programul de integrare socio-profesionala lansat in 2019, tineri cu varste cuprinse…

- • 431 de locuri sunt libere pentru programare Peste 400 de locuri sunt disponibile și doar zece persoane sunt pe lista de așteptare la centrul de pe Bulevardul Nicolae Balcescu, acolo unde se vaccineaza exclusiv cu serul de la AstraZeneca. Un nou centru și-a facut apariția pe lista cabinetelor de vaccinare.…

- Imaginați-va o gospodarie cu 4 copii, toți mici, undeva la țara. Casa nu are acces la electricitate, nici la apa curenta. Hainele sunt puține, fiecare copil mai mic le „moștenește” de la fratele mai mare. Dar mai mult de doua perechi de șosete nu are fiecare. Nu mai vorbim de haine mai groase, poate…

- „Am avut vecini care s-au dus și au dat binețe copiilor, celor care ii ingrijeau, le-au adus prajituri. Am avut la un moment dat și un alt exemplu, unde a fost un inceput de incendiu intr-o casa. Aici, vecinii, in loc sa sara sa-i ajute pe ingrijitori și pe educatori care scoteau copiii, au stat și…

- Casa Felix din localitatea Roznov Strategia naționala pentru protecția copilului are ca idee de baza scoaterea copiilor din centrele rezidențiale și intoarcerea lor in familia largita sau integrarea lor in case de tip familial. Trei centre rezidențiale de tip vechi din județ urmeaza sa fie inchise și…

- Doua organizații neguvernamentale incearca sa mobilizeze locuitorii din zona Valea Sibiciului și Sibiciul de Sus intr-o acțiune de mai mare amploare pentru ecologizarea paraului. Astfel, sambata, 13 martie, Aluniș Art Center, impreuna cu Societatea Exploratorilor – Prietenii Naturii, organizeaza ecologizarea…