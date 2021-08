Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” ii invita pe copii sa petreaca o noua saptamana de poveste. In fiecare zi copiii sunt așteptați cu diferite ateliere la Școala din Parc, in parcurile Tineretului și Alexandru Marghiloman. Sfarșitul saptamanii aduce inceputul unui…

- Vara aduce vești bune, la Sebeș! Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza, in perioada 19 – 30 iulie 2021, BIBLIOTECA DE VACANȚA, un program estival aflat la cea de-a cincea ediție, dedicat copiilor inscriși la biblioteca, cu varsta cuprinsa intre…

- In luna iulie, Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” ii invita pe buzoieni in fiecare duminica la spectacole de jazz. Acestea sunt adresate atat cunoscatorilor de jazz, cat și novicilor in aceasta specie muzicala. Astfel, duminica, 4 iulie, trupa Capriel Dedeian Trio,…

- Incepand de luni, organizatorii proiectului Școala din Parc dau startul unei veri pline de evenimente educative și recreative pentru toți copiii și adolescenții din Buzau. Tinerii sunt așteptați in fiecare dimineața și dupa-amiaza in Parcul Tineretului, zona Amfiteatru, și Parcul „Alexandru Marghiloman”,…

- Curtea Suprema de Justiție a dat caștig de cauza Primariei municipiului Chișinau in dosarul intentat la cererea S.A „Restaurant Doina”, iar hotararea de judecata anterioara emisa in defavoarea primariei a fost anulata integral. Astfel, in inima parcului Valea Trandafirilor nu va mai fi ridicat un centru…

- Un nou festival este pregatit pentru buzoieni. Este vorba despre un eveniment care reunește caricaturile realizate de mai mulți artiști, printre care și cele ale celebrului actor Horațiu Malaele. „Dragi buzoieni, iubitori de arta și muzica, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” va invita cu multa…

- Dragi buzoieni, iubitori de arta și muzica, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” va invita cu multa bucurie la prima ediție a Festivalului de Caricatura „BZambete”, care va avea loc sambata, 19 iunie 2021, orele 18:00, la Vila Albatros, str. Plantelor, nr. 8B. Evenimentul se prezinta ca o mixtura…

- Cu ocazia Zilei Copilului, Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman” organizeaza prima ediție a Festivalului ,,AnTanTe – Festivalul copilului tau”, un eveniment dedicat copiilor și tinerilor, ce are drept scop principal promovarea culturii și educației non-formale in randul…