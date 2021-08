Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Muzeului Judetean Buzau ii invita pe toti cei pasionati de istorie pe santierul arheologic Pietroasa Mica – Gruiu Darii, cu ocazia Zilei Portilor Deschise. Evenimentul va avea loc vineri, 6 august, de la ora 10.00.

- VIDEO| Sit arheologic, cu oseminte umane, descoperit pe șantierul drumului expres Craiova – Pitești: Muzeul Unirii din Alba Iulia efectueaza sapaturi Pe șantierul organizat pentru drumul expres Craiova – Pitești au fost descoperite mai multe gropi cu oseminte, anunța polițiștii din Dolj. In situl arheologic,…

- Polițiștii din Dolj au fost sesizați ca, in santierul organizat pentru drumul expres Craiova-Pitesti, au fost descoperite mai multe gropi in care se afla osemnite. "In cursul acestei zile, polițiști din cadrul Sectiei 5 Poliție Rurala Pielești s-au sesizat din oficiu ca urmare a unei postari…

- In spațiul aproximativ inghesuit intre cetate, catedrala, blocuri și șosea, istoria iese la iveala de o maniera surprinzatoare chiar și pentru specialiști. Dupa inventariere, descoperirile vor fi ingropate, pentru conservare in situu.

- Luni, 10 mai 2021, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzau are bucuria de a invita publicul buzoian la evenimentul de comemorare a ilustrului om politic, Alexandru Marghiloman, care in 1918, in calitate de Președinte al Consiliului de Miniștri, a realizat un prim pas spre reintregirea țarii,…

