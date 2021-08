Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Buzau prin Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman” va invita la o noua saptamana (09.08 – 14.08) cu EVENIMENTE IN CADRUL FESTIVALULUI ,,BUZAUL LUI MARGHILOMAN”, VILA ALBATROS In cursul saptamanii 09.08 – 14.08 2021 , evenimenele din cadrul “BUZAUL LUI MARGHILOMAN” vor continua…

- The Mono Jacks continua seria concertelor de excepție de la Buzaul lui Marghiloman ! Trupa se descrie ca fiind „o colecție de ganduri și sentimente in forma muzicala.” Spectacolul va avea loc maine, la ora 20:00, in gradina vilei Albatros din Parcul Marghiloman. „Va așteptam sa ne bucuram impreuna…

- Dupa o prima seara de poveste a festivalului ,,Buzaul lui Marghiloman”, saptamana aceasta Primaria Municipiului Buzau, prin Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman” va invita sa participați la ateliere și evenimente de neuitat. Ora de acces la toate evenimentele festivalului este 20:00, iar locația…

- Primaria Municipiului Buzau, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” și echipa artistica „Arata Arta”, vor omagia timp de o luna, personalitatea marelui om politic Alexandru Marghiloman, in cadrul unui nou festival intitulat „Buzaul lui Marghiloman”. Oamenii trebuie sa se adune și sa se bucure, preț…

- Dupa succesul inregistrat de prima ediție a evenimentului ,,Seri de Vara la Buzau”, Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman” readuc cinematograful in aer liber, cu filme bune, de vineri pana duminica, timp de o luna. Incepand de vineri, 9 iulie, in fiecare vineri este…

