Buzoienii, atenționați. Cimitirele sunt închise în perioada Sărbătorilor Pascale Polițiștii au transmis un mesaj prin care, printre altele, atenționeaza cetațenii cu privire la interdicțiile pe care trebuie sa le respecte in aceasta perioada. „*STIMAȚI CETAȚENI* ! Trecem cu toții printr-o incercare, din care putem ieși cu bine doar daca respectam regulile și vom acționa impreuna. Pentru credincioșii ortodocși urmeaza Floriile, iar pentru cei catolici sau din alte culte, Paștele. Pentru a va proteja pe dumneavoastra, pentru a va proteja familia, respectați Ordonanțele Militare și *ATENȚIE* : – pastrați distanțarea sociala și evitați aglomerațiile. Nu transformați febra cumparaturilor… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

