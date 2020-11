Stiri pe aceeasi tema

- La primirea darurilor, mama, care duce tot greul in familia cu patru copii și tatal bolnav, mai intai a ramas fara grai, apoi a mulțumit, in lacrimi, celor care le-au sarit in ajutor și lui Dumnezeu. Pandemia și recesiunea care a limitat multor oameni posibilitatea de a-și caștiga „painea zilnica”…

- S-a nascut in Buzau și a urmat clasele de gimnaziu la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Fiind fiica de diplomat, dupa absolvirea clasei a VIII-a a parasit Romania alaturi de familia sa, ajungand astfel sa studieze mai departe la un liceu din India. Astazi, Diana Burduhos lucreaza la Ambasada Indiei…

- Vaccinul antigripal este mai solicitat ca niciodata in cabinetele medicilor de familie din Iași. Daca in anii precedenți se faceau campanii anti-vaccin, acum ieșenii suna zilnic la medic pentru a afla cand se vor putea vaccina. Pandemia de COVID-19 a determinat populația sa se imunizeze Pana in acest…

Dragii mei, ma numesc RECE Gheorghe-Iulian, am 45 de ani, sunt casatorit și am un baiat. Nascut și crescut in Campia Turzii, intr-o familie de oameni iubitori, harnici, cu credința in Dumnezeu,...

- In cei 30 de ani scurși de la Revoluția din decembrie și pana astazi administrațiile P.S.D.-iste au lasat sudul județului Buzau in voia sorții și la mila bunului Dumnezeu. Aceasta imparțire administrativ-teritoriala arhaica, datand din 1968, nu a favorizat dezvoltarea durabila, ci a permis apariția…

- Pandemia iscata de noul coronavirus SARS-CoV-2 a scos la iveala situația dezastruoasa in care se afla sistemul medical din Romania.O speranța pentru a reforma sistemul medical corupt din Romania erau tinerii absolvenți ai facultaților de medicina. Printr-o decizie din disperare dupa bani,…

- Am intrat in campania electorala pentru alegerile locale care trebuiau sa aiba loc inca din primavara. Pandemia, insa, ne-a sucit, tuturor, viața. Mehedințiul, județ binecuvantat de Dumnezeu și otravit de valurile succesive de aleși, așteapta, sperand ca lucrurile se vor schimba in bine… Speranțele…