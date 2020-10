Stiri pe aceeasi tema

- Candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare a fost invalitata ieri de Biroul National al partidului, in urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj a formatiunii pe motiv ca acesta a semnat anul trecut o scrisoare deschisa initial de Mihai Gotiu in care peste 100 de membri…

- Consiliul Politic National al PSD a validat, luni, lista candidaților formațiunii la alegerile parlamentare, pentru locurile rezervate reprezentanților Diasporei. In actualul mandat, social-democrații nu au obținut niciun mandat de parlamentar in circumscripția din strainatate.Candidații PSD…

- Brazilianul Neymar (28 de ani) a fost suspendat doua etape pentru incidentele din derby-ul PSG - Marseille, scor 0-1. Starul campioanei a scapat ușor. Presa din Franța estima o posibila pedeapsa de pana la 7 runde, dupa ce Neymar l-a lovit pe Alvaro Gonzalez. Comisia de disciplina a hotarat ca Neymar…

- Primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, si-a depus, luni, candidatura pentru al cincilea mandat, alaturi de lista de candidati ai PNL pentru Consiliul Local Municipal, pe care se afla, pe primele locuri, presedintele organizatiei municipale a formatiunii politice, Adrian Oprica, aflat la…

- Spitalul de Boli Infectioase Constanta achizitioneaza oxigen medical lichefiat si imbuteliat. Societatea care va furniza oxigenul este Messer Romania Gaz SRL. Spitalul de Boli Infectioase Constanta a atribuit un contract de furnizare oxigen medical lichefiat si imbuteliat. Firma care se va ocupa de…

- Guvernul ar putea modifica structura organizatorica a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP), în acest caz numarul de posturi urmând a se diminua cu peste 50%, reiese dintr-un proiect publicat pe site-ul instituției."Ca efect al noilor modificari în ceea ce…